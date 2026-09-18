Зеленський про удар по Сумах: Розраховуємо, що законопроєкт Грема стане законом і допоможе змусити РФ обрати мир

Розраховуємо, що законопроєкт покійного сенатора Ліндсі Грема стане законом і допоможе змусити РФ обрати мир, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми розраховуємо, що законопроєкт Ліндсі Грема зрештою таки стане законом і його важелі допоможуть змусити Росію обрати мир. Дякую кожному та кожній, хто підтримує це", – йдеться в телеграм-каналі президента.

Президент зазначив, що саме про необхідність зупинити жорстокі удари (по українським містам – ІФ-У) щодня говорить Україна.

За його словами, зараз у Америки є шанс дати агресору правильний сигнал, що справедливий тиск буде і війну потрібно завершувати.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп у п'ятницю планує підписати закон про санкції проти РФ Грема, повідомив журналіст Остап Яриш.

Законопроєкт передбачає запровадження 100-відсоткових вторинних мит проти країн, які продовжують купувати російські нафту та газ. Насамперед йдеться про Китай та Індію.

Окрім цього, законопроєкт передбачає санкції проти російського "тіньового флоту" танкерів, російських фінансових установ, включно з Центральним банком РФ, а також великих державних енергетичних проєктів, зокрема, "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-1", "Арктик СПГ-2" та "Арктик СПГ-3".

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20945?single=