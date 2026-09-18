Двоє постраждалих унаслідок п'ятничної атаки російських дронів на Київщині – ОВА

Двоє чоловіків постраждали внаслідок п'ятничної атаки російських дронів у Київській області, повідомив начальник ОВА Тимур Ткаченко.

"На жаль, під час вечірньої атаки ворожих дронів у Бучанському районі постраждали двоє чоловіків", – написав він у телеграмі.

За словами Ткаченка, обидва отримали осколкові поранення та госпіталізовані до лікарні.

Також у районі внаслідок атаки виникла пожежа у складському приміщенні. Складські приміщення пошкоджено і у Бориспільському районі.

Рятувальники працюють на місцях та ліквідовують наслідки ворожої атаки. Інформація уточнюється.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2921