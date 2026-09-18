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П'ятеро постраждалих у Сумах унаслідок атаки ворожих КАБів

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П'ятеро людей постраждали в Сумах унаслідок ворожої атаки КАБами, пошкоджено будинки, повідомив в.о. голови Сум, секретар міської ради Артем Кобзар.

"Сьогодні після 21:00 ворог атакував Суми КАБами. Станом на зараз відомо про п'ятьох постраждалих, серед них одна дитина", – написав він у телеграмі.

За його словами, медики надають усю необхідну допомогу.

Також унаслідок удару в Ковпаківському районі пошкоджено багатоквартирні будинки.

На місці працюють усі відповідні служби. Подальша інформація уточнюється.

Джерело: https://t.me/kobzarartemsn/5989

#постраждалі #атака #суми
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