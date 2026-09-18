П'ятеро постраждалих у Сумах унаслідок атаки ворожих КАБів

П'ятеро людей постраждали в Сумах унаслідок ворожої атаки КАБами, пошкоджено будинки, повідомив в.о. голови Сум, секретар міської ради Артем Кобзар.
"Сьогодні після 21:00 ворог атакував Суми КАБами. Станом на зараз відомо про п'ятьох постраждалих, серед них одна дитина", – написав він у телеграмі.
За його словами, медики надають усю необхідну допомогу.
Також унаслідок удару в Ковпаківському районі пошкоджено багатоквартирні будинки.
На місці працюють усі відповідні служби. Подальша інформація уточнюється.
Джерело: https://t.me/kobzarartemsn/5989