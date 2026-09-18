Сибіга: Україна прагне перетворити "Карпатську вісімку" на дієвий механізм регіональної співпраці та безпеки

Україна прагне перетворити "Карпатську вісімку" на дієвий механізм для зміцнення безпеки, розвитку енергетичних зв'язків, транскордонної інфраструктури і торгівлі, а також для поглиблення співпраці між регіонами та громадами, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Україна надає нового імпульсу регіональній співпраці. Ми прагнемо, щоб C8 стала дієвим механізмом для зміцнення безпеки, розвитку енергетичних зв'язків, транскордонної інфраструктури й торгівлі, а також для поглиблення співпраці між нашими регіонами та громадами", – написав він у соцмережі Х.

За його словами, президент України Володимир Зеленський започаткував "Карпатську вісімку" (C8), яка об'єднує карпатські держави.

"Мета C8 – перетворити нашу спільну географію на потужну спільну силу. Карпатський регіон поєднує країни ЄС і майбутніх членів Євросоюзу, ключові транспортні й енергетичні маршрути, громади та економіки. Тому безпека й взаємопов'язаність цього регіону є важливою складовою загальної стійкості Європи", – пояснив Сибіга.

За його словами, сильніший і більш взаємопов'язаний Карпатський регіон означає сильнішу Європу. "Сьогодні ми заклали фундамент для втілення цього в життя", – підкреслив він.

Як повідомлялося, перший установчий саміт "Карпатської вісімки" (Carpathian 8 Summit) проходить на гірськолижному курорті Буковель в Івано-Франківській області в п'ятницю.