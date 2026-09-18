Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Сибіга: Україна прагне перетворити "Карпатську вісімку" на дієвий механізм регіональної співпраці та безпеки

1 хв читати
Додати як джерело
Сибіга: Україна прагне перетворити "Карпатську вісімку" на дієвий механізм регіональної співпраці та безпеки
Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Україна прагне перетворити "Карпатську вісімку" на дієвий механізм для зміцнення безпеки, розвитку енергетичних зв'язків, транскордонної інфраструктури і торгівлі, а також для поглиблення співпраці між регіонами та громадами, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Україна надає нового імпульсу регіональній співпраці. Ми прагнемо, щоб C8 стала дієвим механізмом для зміцнення безпеки, розвитку енергетичних зв'язків, транскордонної інфраструктури й торгівлі, а також для поглиблення співпраці між нашими регіонами та громадами", – написав він у соцмережі Х.

За його словами, президент України Володимир Зеленський започаткував "Карпатську вісімку" (C8), яка об'єднує карпатські держави.

"Мета C8 – перетворити нашу спільну географію на потужну спільну силу. Карпатський регіон поєднує країни ЄС і майбутніх членів Євросоюзу, ключові транспортні й енергетичні маршрути, громади та економіки. Тому безпека й взаємопов'язаність цього регіону є важливою складовою загальної стійкості Європи", – пояснив Сибіга.

За його словами, сильніший і більш взаємопов'язаний Карпатський регіон означає сильнішу Європу. "Сьогодні ми заклали фундамент для втілення цього в життя", – підкреслив він.

Як повідомлялося, перший установчий саміт "Карпатської вісімки" (Carpathian 8 Summit) проходить на гірськолижному курорті Буковель в Івано-Франківській області в п'ятницю.

 

#с8 #сибіга #мета
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський констатував брак єдності серед партнерів України, але заявив про хороші двосторонні відносини з ними

Зеленський констатував брак єдності серед партнерів України, але заявив про хороші двосторонні відносини з ними

Власні інтереси країн-партнерів України часом стають на заваді єдності між ними, зазначив президент України Володимир Зеленський. "Ми 100%, я впев…

Читати
Зеленський про Карпатський саміт: До підписання підготовлено більш ніж 50 угод на понад мільярд євро

Зеленський про Карпатський саміт: До підписання підготовлено більш ніж 50 угод на понад мільярд євро

У межах першого засідання Карпатського саміту до підписання підготовлено більше 50 угод на суму понад мільярд євро, повідомив президент України Волод…

Читати