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Глави МЗС України і Литви обговорили ситуацію на фронті, мирні зусилля та безпеку в Чорному морі

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Глави МЗС України і Литви обговорили ситуацію на фронті, мирні зусилля та безпеку в Чорному морі

Міністри закордонних справ України Андрій Сибіга і Литви Кястутіс Будріс (BudrysKestutis) обговорили фронт, мирні зусилля і ситуацію в Чорному морі, а також подальший розвиток співпраці та зміцнення безпеки в регіоні.

"Провів розмову з моїм литовським другом і колегою Кястутісом Будрісом", – написав він у соцмережі Х у п'ятницю.

Сибіга поінформував литовського колегу про ситуацію на полі бою, наслідки тривалого російського терору проти України та найнагальніші оборонні потреби. Міністр наголосив, що Росія продовжує посилювати атаки, тому зміцнення спроможності України захищати своїх людей залишається критично важливим.

"Ми обговорили динаміку мирних зусиль. Україна залишається відданою досягненню всеосяжного та тривалого миру. Рішення щодо миру та майбутнього європейської безпеки потребують повної політичної ваги, ресурсів і безпосередньої участі Європи. Ефективна дипломатія також вимагає достатнього тиску на Росію, щоб спонукати її до миру, а не до подальшої ескалації", – пише Сибіга.

Окрему увагу, за словами глави МЗС, сторони приділили ситуації в Чорному морі, де Росія продовжує атакувати порти, цивільні судна та загрожувати свободі судноплавства. Сторони обговорили кроки, необхідні для протидії цим загрозам, захисту морських шляхів і забезпечення безпечного та вільного судноплавства в Чорному морі.

Міністри також обмінялися думками щодо подальшого розвитку регіональної співпраці та зміцнення безпеки в нашому регіоні.

"Україна та Литва мають чітке розуміння загроз, з якими ми стикаємося, і необхідності тіснішої координації у відповідь на них", – підкреслив Сибіга, подякувавши Литві за послідовну підтримку України та принципову позицію протягом усієї війни.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2101011276566876671

#безпека #литва #діалог
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