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Саміт "Карпатської вісімки" є важливим кроком на шляху до спільної візії Карпат – фон дер Ляєн

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Саміт "Карпатської вісімки" є важливим кроком на шляху до спільної візії Карпат – фон дер Ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про великий потенціал Карпатського регіону, як точці перетину транспортних, енергетичних та економічних мереж Європи, і назвала перший установчий саміт "Карпатської вісімки" (Carpathian 8 Summit), який проходить на гірськолижному курорті Буковель в Івано-Франківській області в п'ятницю, важливим кроком на шляху до його спільного бачення.

"Це регіон з величезним потенціалом. І ми побачили це на власні очі, навіть у розпал війни. Україна підключена до європейської електромережі через транскордонні з'єднання – це забезпечує електроенергією домівки, лікарні та підприємства, навіть коли Росія наносить удари по енергетичній інфраструктурі України. А нова європейська залізниця тепер безпосередньо з'єднує Україну з залізничною мережею Словаччини та Угорщини, відкриваючи швидші маршрути для пасажирів і вантажів", – сказала фон дер Ляєн під час онлайн-виступу на саміті.

Вона наголосила, що ці успіхи приносять реальні вигоди людям по обидва боки кордону, створюють нові можливості для торгівлі та економічного зростання, "сприяють стійкості всього регіону та ще глибше інтегрують Україну в наш союз".

"Сьогоднішній саміт є важливим кроком на шляху до справжньої спільної візії для регіону. І я особливо рада, що в центрі Карпатської ініціативи – підприємства та молодь. Адже ця робота, зрештою, спрямована на спільне будівництво майбутнього, яке дасть відповідь на спільні виклики та в якому зможуть процвітати підприємства й громадяни. Разом ми можемо створити можливості для життя, праці та процвітання в усьому регіоні", – резюмувала фон дер Ляєн.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що у межах першого засідання Карпатського саміту до підписання підготовлено більше 50 угод на суму понад EUR 1млрд, при чому близько половини портфеля припадає на енергетику. Усього, за його словами, на саміті представлено майже 100 бізнес-проєктів від Карпатського регіону обсягом у майже EUR40 млрд.

#карпати #потенціал #єк
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