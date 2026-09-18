Зеленський констатував брак єдності серед партнерів України, але заявив про хороші двосторонні відносини з ними

Власні інтереси країн-партнерів України часом стають на заваді єдності між ними, зазначив президент України Володимир Зеленський.

"Ми 100%, я впевнений, переможемо (у війні проти РФ – ІФ-У). Для цього потрібна єдність. Єдність, передусім, безумовно, всередині держави, і розуміючи, хто ворог, тут немає сумнівів у мене, що ця єдність є. Але є різні моменти, коли єдності не вистачає у наших партнерів. Це правда. Не через те, що хтось любить нас більше, хтось менше, а через те, що є свої інтереси", – сказав Зеленський на першому установчому саміті "Карпатської вісімки" (Carpathian 8 Summit) в Івано-Франківській області в п'ятницю.

При цьому він зазначив, що з країнами Карпатського регіону Україна в різних час мала різнці відносили, але зазначив їх високий рівень у цей час. "Дуже важливо, що ми змогли побудувати такі відносини сильні з Європейським Союзом і окремо двосторонні відносини з країнами Європи в ЄС і поза ЄС. Але тим не менш єдність дуже важлива", – наголосив президент України.

Зеленський, зокрема, згадав Угорщину, Румунію, Польщу, Сербію, Словаччину, Чехію та Австрію.

"Ми захищаємо Україну і захищаємо всю Європу. І партнери, як би вони не відносились, вони всі визнають точно, що Україна захищає європейські цінності, а значить, захищає Європейський Союз. Тому ми маємо право, платимо дуже дороговартісно за свободу, за незалежність і в принципі за цей шлях. Це наш вибір, бути в ЄС, а не бути з Росією… Безумовно, ця платформа – вона інтеграційна до Європейського Союзу. Ми пов'язані між собою", – сказав він.