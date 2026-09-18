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Зеленський: ми дуже зацікавлені, щоби Сербія була ближче до ЄС, ніж до РФ

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Зеленський: ми дуже зацікавлені, щоби Сербія була ближче до ЄС, ніж до РФ
Фото: https://t.me/OP_UA

Президент України Володимир Зеленський заявив про важливість розбудови хороших добросусідських відносин із Сербією і зацікавленість української сторони в її євроінтеграції.

"Ми дуже зацікавлені, щоби Сербія була ближче до ЄС, ніж до Росії. Це серйозна робота. Безумовно це вибір всередині Сербії, сербського народу, але ми повинні бути партнерами для того, щоб демонструвати реальні, хороші, добросусідські відносини", – сказав Зеленський на першому установчому саміті "Карпатської вісімки" (Carpathian 8 Summit) в Івано-Франківській області в п'ятницю.

Як повідомлялося, Зеленський і президент Сербії Александр Вучич під час зустрічі на Карпатському саміті обговорили європейську інтеграцію України та Сербії, ситуацію з російськими ударами, а також домовленості, досягнуті під час візиту Зеленського до Белграда. Раніше Вучич зазначив, що товарообіг між Сербією та Україною зріс на 42% у першому півріччі 2026 року.

#сербія #президент
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