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Зеленський: маємо поліпшувати відносини і не забувати безумовно захищати свою гідність

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Зеленський: маємо поліпшувати відносини і не забувати безумовно захищати свою гідність
Фото: https://t.me/OP_UA

Президент України Володимир Зеленський висловив переконання в розбудові хороших відносин з Польщею, зазначивши важливість захисту обома країнами гідності перед лицем спільного ворога.

"Польща – важливий стратегічний сусід, партнер для України, і так має бути далі. Ми повинні поліпшувати в будь-якому випадку відносини. Не забувати безумовно захищати свою гідність, що ми і продемонстрували російському агресору достатньо вдало. Але тим не менш ми розуміємо, що ворог – Росія, і ми з Польщею маємо будувати і будуємо, якщо чесно, в незалежності від виборів, в незалежності від політичної атмосфери, ми будуємо хороші відносини. Це вийде. Але це робота щоденна", – сказав Зеленський на першому установчому саміті "Карпатської вісімки" (Carpathian 8 Summit) в Івано-Франківській області в п'ятницю.

Раніше Зеленський повідомив, що українська сторона готова поділитися з польськими партнерами технологіями у антибалістичній коаліції, а прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що Польща підготувала нові значні пакети підтримки України, заявивши, що "це очевидний сигнал, що коли справа стосується поточної ситуації, ми є тісними друзями, близькими друзями, союзниками та партнерами".

#польща #президент
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