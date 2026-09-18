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Зеленський: Україна побудувала з Румунією сильні стратегічні відносини

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Зеленський: Україна побудувала з Румунією сильні стратегічні відносини
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що з Румунією вдалося розбудувати стратегічні відносини, яких не було раніше.

"У нас є Румунія, ми побудували нові абсолютно дуже сильні стратегічні відносини з Нікушором (президент Румунії Нікушор Дан – ІФ-У), з його командою, і так виходить, що ми раз на місяць зустрічаємось або в третіх країнах, або в Румунії, або в Україні. Я дуже ціную це… Дуже дякую тобі і всьому румунському народу", – сказав Зеленський на першому установчому саміті "Карпатської вісімки" (Carpathian 8 Summit) в Івано-Франківській області в п'ятницю.

Як повідомлялося, Зеленський під час саміту Карпатської вісімки обговорив з Даном співпрацю у межах SAFE, спільне виробництво дронів, інфраструктурні та гуманітарні проєкти, а також безпеку в Чорноморському регіоні.

#румунія #президент
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