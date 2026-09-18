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Зеленський: Стосунки с Угорщиною вирівнюються і ми на правильному шляху, але це дається непросто

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Зеленський: Стосунки с Угорщиною вирівнюються і ми на правильному шляху, але це дається непросто
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявляє про поліпшення стосунків з Угорщиною останнім часом, але наголошує що шлях до цього непростий.

"Угорщина – я вважаю, що зараз вирівнюється ситуація завдяки зміни уряду і різним підходам. Мені здається, що ми на правильному шляху, хоча не просто", – сказав Зеленський на першому установчому саміті "Карпатської вісімки" (Carpathian 8 Summit) в Івано-Франківській області в п'ятницю.

Раніше у п'ятницю Зеленський повідомив, що Україна та Угорщина обговорюють перелік питань, порушених угорською стороною. Український уряд має підготувати відповідний законопроєкт для розгляду Верховною Радою.

"Був певний перелік пунктів з боку Угорщини. Не один пункт, а кілька пунктів. Тобто уряди попрацювали на своєму рівні", – сказав він.

#угорщина #президент
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