Буданов закликав консолідувати зусилля держави, медіа, експертів та IT-сектору для протидії інформаційним загрозам РФ

Ключовим завданням України в протидії російським інформаційним загрозам є консолідація зусиль держави, медіа, експертів та IT-сектору, заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

"Ключове завдання – консолідувати зусилля держави, медіа, експертів та IT-сектору, щоб перетворити це на єдиний системний механізм для створення власних інструментів захисту й контрдій", – сказав він під час виступу на Cognitive Influence and Resilience Forum.

Буданов зазначив, що війна за майбутнє України триває, зокрема, за уми, критичне мислення та стійкість українців.

За його словами, Росія спрямовує значні ресурси на пропаганду, ботоферми, дипфейки та маніпуляції, однак Україна "має внутрішній імунітет до брехні та міцні горизонтальні зв'язки".

"Ми маємо всі можливості, щоб успішно протистояти русні на інформаційному фронті", – заявив Буданов.

Він наголосив на необхідності діяти на випередження через чіткі операції в медіапросторі.

"Найважливіша валюта – це суспільна довіра та здатність тримати удар попри будь-які інформаційні шторми", – сказав Буданов, зазначивши, що держава, військо, експерти та медіа мають діяти цілісно й системно.