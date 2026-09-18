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Зеленський про Карпатський саміт: До підписання підготовлено більш ніж 50 угод на понад мільярд євро

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Зеленський про Карпатський саміт: До підписання підготовлено більш ніж 50 угод на понад мільярд євро
Фото: https://www.president.gov.ua/

У межах першого засідання Карпатського саміту до підписання підготовлено більше 50 угод на суму понад мільярд євро, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Уперше Карпатський макрорегіон презентує себе як єдиний ринок із єдиним інвестиційним портфелем. Також сьогодні до підписання підготовлено більше 50 угод на суму понад мільярд євро. І це лише початок", – сказав Зеленський під час виступу на міжнародному економічному форумі "Карпатська інтеграційна ініціатива".

За його словами, близько половини портфеля припадає на енергетику. "І це може стати одним з основних внесків Карпат для Європи. Сонячна та вітрова енергетика. Накопичення енергії. Нові інтерконектори. Наші великі підземні газосховища. Також пропонується створити Карпатський вітроенергетичний кластер потужністю 1,5 гігавата".

Зеленський наголосив, що Карпати можуть стати постачальником енергії для Європейського Союзу, а не просто транзитним регіоном. "І це прямо підтримує європейську мету енергетичної незалежності від Росії", – сказав він.

Як повідомлялося, перший установчий саміт "Карпатської вісімки" (Carpathian 8 Summit) проходить на гірськолижному курорті Буковель в Івано-Франківській області в п'ятницю.

 

#карпати #угоди #саміт
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