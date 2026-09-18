Ворог атакує Україну реактивними "шахедами" під управлінням mesh, протидією яким ніхто не займався – радник президента

Радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що у Збройних силах України протягом року ніхто не займався технологіями протидії mesh-мережам, реактивними дронами під управлінням яких російські окупанти прямо зараз атакують Україну.

"За весь час війни я нікого не критикував… Але сьогодні я хочу "подякувати" колишньому Главкому, та його РЕБ-керівнику за те, що протягом року ніхто у ЗСУ системно не займався технологіями протидії Меш-модемам і ніхто не закрив столицю засобами РЕБ, спостерегаючи як ворог розвиває цю технологію. Як результат, зараз ми отримуємо удари реактивними "Шахедами" під управлінням Меш", – написав Бескрестнов у Facebook у п'ятницю ввечері.

Меш-мережа – це децентралізована комп'ютерна мережева топологія, в якій вузли з'єднуються між собою напряму та виступають в ролі комутаторів. Велика кількість вузлів створює кілька можливих шляхів для проходження даних, а однією з ключових властивостей такої мережі є самовідновлення. У той же час, попри те, що Меш-мережа стійкіша за централізовану, вона також є вразливою.

Пізніше Бескрестнов в коментарях додав: "Як тільки я побачив в БПЛА меш-модем, я купив два, спробував їх задавити тим що мав, отримав результат що це можливо, і поділився досвідом. З того моменту треба було починати робити РЕБ проти меш. Рік тому".

Джерело: https://www.facebook.com/Serhii.Flash/posts/pfbid02txBRyXvHxV8KiFVVyWTvPoZ87qNFvALHntQUCmCvzyTA5Af9eDK8XZnHV2doC1jtl