Близько 100 бізнес-проєктів планується презентувати на першому засіданні Карпатського саміту

У межах першого засідання Карпатського саміту, започаткованого Україною, заплановане представлення близько 100 бізнес-проєктів від восьми країн загальним обсягом майже 40 мільярдів євро, повідомила пресслужба Офісу президента України.

"У межах заходу заплановане представлення близько 100 бізнес-проєктів від восьми країн загальним обсягом майже 40 мільярдів євро. Найближчими роками економічне зростання в Карпатському макрорегіоні може бути вдвічі швидшим, ніж у середньому по Євросоюзу", – йдеться у повідомленні на сайті президента у п'ятницю увечері.

Повідомляється, що за результатами саміту заплановане подання заявки до Європейської комісії щодо започаткування Макрорегіональної стратегії Європейського Союзу для Карпат – EUSCARP. Основними напрямами потенційних проєктів є екологія, енергетика та ресурси, інфраструктура й цифровізація, освіта, наука та інновації, туризм і культурна спадщина, економічний розвиток. Зокрема, очікується залучення коштів на проєкти з лісовідновлення, протипаводкових насаджень та контролю ерозії, із виробництва й транспортування "зеленого" водню, будівництва малих ГЕС, біогазових станцій, малих сонячно-вітрових станцій.

Також серед потенційних проєктів – будівництво автомагістралі Івано-Франківськ – Катовиці, мережа зарядних станцій для електромобілів, проведення оптичного інтернету та 5G, локальні агрохаби, створення мережі транскордонних туристичних шляхів, платформа для моніторингу стану довкілля, демографії, економіки та інноваційних процесів, спільні освітні та стажувальні програми для студентів і фахівців регіону тощо.

"Співпраця у Карпатському регіоні потребує посилення з урахуванням російської політики, що побудована на довготривалому протистоянні з об'єднаною Європою. Започаткована ініціатива та EUSCARP спрямовані на покращення транспортних і логістичних можливостей, модернізацію доріг та залізниць, збільшення кількості сховищ, розвиток відновлюваних джерел енергії і корисних копалин регіону, зміцнення виробничої кооперації, побудову інтерконекторів між енергетичними системами та залучення інвестицій", – наголошується у повідомленні.

Зазначається, що Карпати можуть стати ще сильнішим енергетичним донором для Європи з мережею газосховищ і надійним гарантом енергетичної безпеки. Співпраця між країнами регіону також сприятиме європейській інтеграції України та інших країн ініціативи.

Як повідомлялося, перший установчий саміт "Карпатської вісімки" (Carpathian 8 Summit) проходить на гірськолижному курорті Буковель в Івано-Франківській області в п'ятницю.