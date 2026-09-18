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Телеканал "Прямий" повідомив про звернення до нового в.о. генпрокурора щодо розслідування ДБР за заявою Портнова 2019 року

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Телеканал "Прямий" звернувся до Офісу генерального прокурора України із закликом припинити слідчі дії Державного бюро розслідувань (ДБР), яке у 2019 році порушило проти телеканалу кримінальну справу за заявою українського політика та юриста, екскерівника Головного управління з питань судоустрою адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова, вбитого в Іспанії в 2025 році.

"Починаючи з травня 2019 року Державним бюро розслідувань за заявами Портнова А.В. була розпочата хвиля кримінальних проваджень проти 5-го президента України Петра Порошенка, у тому числі провадження щодо нібито заволодіння телеканалом "Прямий". Опублікована Портновим в мережі Інтернет заява подана за фактом нібито ухилення від сплати податків під час угоди купівлі-продажу у березні-травні 2017 року часток у статутному капіталі телеканалу… Портнов зажадав від слідчих ДБР розпочати кримінальні провадження, що одразу було задоволено ДБР. Незважаючи на те, що заява про злочин не містить жодних даних про те, у чому саме полягає подія, слідчі ДБР восьмий рік безпідставно здійснюють тиск на творчу діяльність трудового колективу телеканалу", – йдеться у заяві, текст якої цитується на сайті телеканалу.

Телеканал звертається до виконуючого обов'язки генерального прокурора України Антона Ковальського з проханням провести перевірку законності розслідування заяви Портнова та забезпечити прийняття законного й обґрунтованого процесуального рішення у справі.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський поклав виконання обов'язків генерального прокурора на керівника Хмельницької обласної прокуратури Антона Ковальського 17 вересня. Перед тим, 15 вересня, Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора після того, як його звільнення підтримала Верховна Рада.

#огпу #телеканал #прямий #евро_2012
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