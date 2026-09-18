Телеканал "Прямий" повідомив про звернення до нового в.о. генпрокурора щодо розслідування ДБР за заявою Портнова 2019 року

Телеканал "Прямий" звернувся до Офісу генерального прокурора України із закликом припинити слідчі дії Державного бюро розслідувань (ДБР), яке у 2019 році порушило проти телеканалу кримінальну справу за заявою українського політика та юриста, екскерівника Головного управління з питань судоустрою адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова, вбитого в Іспанії в 2025 році.

"Починаючи з травня 2019 року Державним бюро розслідувань за заявами Портнова А.В. була розпочата хвиля кримінальних проваджень проти 5-го президента України Петра Порошенка, у тому числі провадження щодо нібито заволодіння телеканалом "Прямий". Опублікована Портновим в мережі Інтернет заява подана за фактом нібито ухилення від сплати податків під час угоди купівлі-продажу у березні-травні 2017 року часток у статутному капіталі телеканалу… Портнов зажадав від слідчих ДБР розпочати кримінальні провадження, що одразу було задоволено ДБР. Незважаючи на те, що заява про злочин не містить жодних даних про те, у чому саме полягає подія, слідчі ДБР восьмий рік безпідставно здійснюють тиск на творчу діяльність трудового колективу телеканалу", – йдеться у заяві, текст якої цитується на сайті телеканалу.

Телеканал звертається до виконуючого обов'язки генерального прокурора України Антона Ковальського з проханням провести перевірку законності розслідування заяви Портнова та забезпечити прийняття законного й обґрунтованого процесуального рішення у справі.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський поклав виконання обов'язків генерального прокурора на керівника Хмельницької обласної прокуратури Антона Ковальського 17 вересня. Перед тим, 15 вересня, Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора після того, як його звільнення підтримала Верховна Рада.