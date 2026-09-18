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Дрони та ракети Fire Point за два тижні вересня уразили щонайменше 50 російських цілей – компанія

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Дрони та ракети Fire Point за два тижні вересня уразили щонайменше 50 російських цілей – компанія
Фото: https://firepoint.agency/

Дронами та ракетами виробництва компанії Fire Point за два тижні вересня уражено щонайменше 50 російських цілей, повідомила пресслужба FP.

"За перші два тижні вересня дронами та ракетами Fire Point було уражено щонайменше 50 російських цілей", йдеться у повідомленні FP у Телеграмі у пятницю увечері.

Повідомляється, що ударні безпілотні літальні апарати (БпЛА) літакового типу FP-1 та FP-2 було уражено: логістичні центри – 1; НПЗ та нафтобази – 6; промислові об'єкти – 4; об'єкти ВПК – 2; судна – 16; РЛС – 5; ЗРК – 4; об'єкти енергетики – 11;

FP-5 "Фламінго", українська крилата ракета великої дальності, завдала удару по "Волгоградпромпроект"

 

#fp #вересень #ураження
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