Карпатська інтеграційна ініціатива передбачає розвиток енергоінфраструктури та систем цивільного захисту – декларація

Учасники саміту Карпатської інтеграційної ініціативи, глави держав та урядів і представники Австрії, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини та України, заявили про готовність заснувати Карпатську інтеграційну ініціативу як платформу для координації спільних дій держав, їхніх регіонів і територіальних громад, інституцій Європейського Союзу та інших міжнародних партнерів, спрямовану на поглиблення європейської інтеграції.

Про це йдеться в декларації саміту Карпатської інтеграційної ініціативи, текст якої опублікований на сайті президента України Володимира Зеленського у п'ятницю ввечері.

"Спрямовувати спільні зусилля в межах Карпатської інтеграційної ініціативи для зміцнення добросусідських відносин, транскордонного співробітництва, економічної взаємопов'язаності, безпеки та сталого розвитку Карпатського регіону як частини спільного Європейського простору; сприяти впровадженню Карпатської інтеграційної ініціативи як одного з інструментів підтримки країн-кандидатів у імплементації права ЄС та їхньої участі в поступовій інтеграції", – йдеться в тексті декларації.

Також документ передбачає використання наявних інструменти транскордонного та регіонального співробітництва ЄС, зокрема програм Interreg та Interreg Next, а також підтримку укладення регіонами – учасниками Карпатської інтеграційної ініціативи нових міжрегіональних угод про партнерство й співпрацю, зокрема з використанням інструменту Європейських об'єднань територіального співробітництва (ЄОТС).

"Підвищувати енергетичну стійкість країн-учасниць через скоординований розвиток електричної, теплової та газової інфраструктури, враховуючи активне впровадження розподіленої генерації, відновлюваних джерел енергії, енергоефективності та накопичення енергії; сприяти відновленню та модернізації критичної інфраструктури з урахуванням принципів стійкості, безпеки та адаптивності до довготривалих загроз, зокрема шляхом залучення інвестицій у розвиток енергетичних об'єктів, будівництва нових генерувальних потужностей, установок зберігання енергії та мережевої інфраструктури", – зазначається в декларації.

Передбачається забезпечення узгодження цілей розвитку Карпатського макрорегіону з ключовими ініціативами ЄС у сфері сталого розвитку, з приділенням особливої уваги імплементації Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, а також захисту біорізноманіття Карпат та збереженню культурних ландшафтів з традиційним способом життя гірських громад.

"Підтримувати формування безпечного середовища на місцевому рівні шляхом розбудови ефективної системи цивільного захисту, підвищення готовності територіальних громад до реагування на надзвичайні ситуації; сприяти реалізації спільних інфраструктурних проєктів, спрямованих на інтеграцію транспортної та логістичної інфраструктури Карпатського регіону до європейської транспортної мережі, модернізацію прикордонної інфраструктури та розвиток сучасних транспортних коридорів; просувати туристичні можливості Карпатського регіону", – наголошується в документі.

Також декларація передбачає заохочення обміну досвідом і найкращими практиками між країнами регіону у сфері ветеранської політики та підтримки ветеранів, а також поглиблення співпраці з метою сприяння соціальній, професійній та громадській реінтеграції українських ветеранів.

Взаємодія між державами Карпатського регіону, інституціями Європейського Союзу та іншими зацікавленими партнерами на різних рівнях буде забезпечуватись в межах Карпатської інтеграційної ініціативи шляхом щорічного проведення самітів та інших заходів у межах цієї ініціативи.

"Ми переконані, що успішна імплементація Карпатської інтеграційної ініціативи слугуватиме зміцненню стабільності та стійкості країн регіону й стане додатковим важливим внеском у спільні зусилля із забезпечення довготривалого миру на Європейському континенті", – резюмується в декларації.

Як повідомлялося, перший установчий саміт "Карпатської вісімки" (Carpathian 8 Summit) проходить на гірськолижному курорті Буковель в Івано-Франківській області в п'ятницю.

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