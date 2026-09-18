Окупанти двічі вдарили по центру Одеси, вже 10 постраждалих, серед них – двоє рятувальників

Кількість постраждалих в Одесі через подвійне влучання ворожих безпілотників в адміністративну будівлю зросла до 10 осіб, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ворог двічі поспіль зухвало атакував центральну частину Одеси. Другий удар завдано під час роботи екстрених та рятувальних служб, які ліквідовували наслідки атаки і надавали допомогу людям", – написав він у Телеграмі у п'ятницю увечері.

"Наразі відомо про десятьох постраждалих. Трьох із них госпіталізовано, іншим медичну допомогу надали на місці", – додав він.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), серед постраждалих двоє рятувальників. "Через російську атаку постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників. Влучання відбулося в 11-поверхову адміністративну будівлю. На момент атаки люди перебували в укритті, що зберегло їх життя. Через деякий час росія повторно завдала удару, коли на місці працювали рятувальники та інші оперативні служби", – розповіли у ДСНС у Телеграм-каналі.

За даними ОВА, внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю та транспортні засоби. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків. Пожежа, що охопила декілька поверхів будівлі, вже ліквідована рятувальниками. Понад 70 вогнеборців ліквідовували наслідки цієї атаки.