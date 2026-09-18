Двоє загиблих і двоє поранених внаслідок удару по Балаклії

Російські окупанти завдали удару по місту Балаклія (Харківська обл), є загиблі та поранені, повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

"За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули двоє людей... Попередньо двоє людей зазнали поранень. Вони перебувають у лікарні, де їм надається вся необхідна медична допомога", – написав Карабанов у своєму телеграм-каналі в п'ятницю.

Він повідомив, що на місці влучання спалахнула пожежа. В приватних домоволодіннях пошкоджено дахи та скління вікон.