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Події

Двоє загиблих і двоє поранених внаслідок удару по Балаклії

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Російські окупанти завдали удару по місту Балаклія (Харківська обл), є загиблі та поранені, повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

"За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули двоє людей... Попередньо двоє людей зазнали поранень. Вони перебувають у лікарні, де їм надається вся необхідна медична допомога", – написав Карабанов у своєму телеграм-каналі в п'ятницю.

Він повідомив, що на місці влучання спалахнула пожежа. В приватних домоволодіннях пошкоджено дахи та скління вікон.

 

#харківська #балаклія #обстріл
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