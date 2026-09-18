Лідери двох українських громад у Португалії та Іспанії раптово померли з різницею у кілька днів

Лідери двох українських громад у Європі раптово померли з різницею у три дні: 13 вересня 2026 року помер віцепрезидент Світового Конґресу Українців (СКУ) в Південній Європі, заступник голови світової координаційної виховно-освітньої ради СКУ та голова Спілки українців Португалії (СУП) Павло Садоха, а 16 вересня – засновник української діаспори у Барселоні (Іспанія) та голова Спільноти української молоді в Каталонії Роман Родик.

Про це стало відомо з публікації СКУ та з публікацій на сторінці Родика та його дружини у Фейсбуці. Причому повідомляється, що обоє померли від зупинки серця.

13 вересня 56-річний Садоха був знайдений мертвим у місті Квартейра (регіон Алгарве). Спочатку медики констатували серцевий напад. Однак Садоха був ключовою фігурою опору російському впливу в Португалії, публічно викривав агентурні мережі та регулярно отримував прямі погрози розправи. Через резонанс Генеральна прокуратура Португалії офіційно відкрила кримінальну справу. Родичі та соратники наполягли на проведенні глибокої судово-медичної експертизи та розширених токсикологічних тестів, щоб повністю виключити версію отруєння прихованими кардіотоксинами.

Португальська газета Jornal de Noticias повідомила, що хоча причина смерті ще не підтверджена, вважається, що вона настала з природних причин. У Садохи були захворювання серця, і поліція на місці події не виявила жодних доказів недобросовісної діяльності, додає видання. Однак, Генеральна прокуратура Португалії розпочала розслідування, щоб виключити будь-яку причетність третіх осіб до смерті Садохи. За даними португальської газети Correio da Manha, друзі та родичі вимагали проведення повного розтину. Офіційні результати токсикологічної експертизи Садохи поліція обіцяє оприлюднити протягом місяця.

За кілька днів в Барселоні прямо на баскетбольному майданчику під час тренування раптово впав і помер Родик – активіст, волонтер та координатор молодіжних і культурних ініціатив українців. За повідомленням дружини, причиною смерті стала зупинка серця.

Станом на 18 вересня іспанські правоохоронні органи (Mossos d'Esquadra) та каталонські екстрені служби не оприлюднювали офіційних заяв щодо розслідування смерті українця у Барселоні за 16 вересня.

Джерела:

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1515134267322161&id=100064768054348&mibextid=wwXIfr&rdid=xjyxvByd8IGx2mQ3

https://www.jn.pt/nacional/artigo/autoridades-sem-indicios-de-crime-da-morte-de-lider-ucranianos-em-portugal/18127446

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/pavlo-sadokha-death-ukraine-putin-algarve-b3052011.html

https://www.facebook.com/olena.dunikovska