Зеленський і Вучич під час зустрічі обговорили євроінтеграцію України та Сербії й російські удари

Президент України Володимир Зеленський і президент Сербії Александр Вучич під час зустрічі на Карпатському саміті обговорили європейську інтеграцію України та Сербії, ситуацію з російськими ударами, а також домовленості, досягнуті під час візиту Зеленського до Белграда.

"Зустрівся з Президентом Сербії Александром Вучичем на Карпатському саміті. Вдячний за те, що Сербія долучилася до цього формату", – написав Зеленський у телеграмі.

За його словами, важливо розвивати Карпатський формат таким чином, щоб кожна держава регіону знаходила для себе необхідні економічні та безпекові можливості.

"Робимо для цього все, і сьогодні разом з іншими лідерами ще візьмемо участь у першому Карпатському бізнес-форумі", – зазначив президент України.

Зеленський повідомив, що під час зустрічі з Вучичем сторони також обговорили домовленості, досягнуті під час його візиту до Белграда: "Детально – і про європейську інтеграцію України та Сербії, ситуацію з російськими ударами. Продовжимо наш двосторонній діалог".

Як повідомлялося, раніше президент Сербії Александр Вучич зазначив, що товарообіг між Сербією та Україною зріс на 42% к першому півріччі 2026 року.

"Після кількох відвідин української делегації в Сербі і навпаки, ми успішно розростили, якщо говорити про сферу торгівлі, на 42% протягом першого пів року цього року", – сказав Вучич на CARPATHIAN 8 SUMMIT у п'ятницю.