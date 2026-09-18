Кабмін підтримав створення у складі Нацгвардії Центру рекрутингу іноземців – Корецький

Кабінет міністрів України підтримав створення у складі Національної гвардії України Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Центр координуватиме набір іноземних добровольців на службу за контрактом і супроводжуватиме їх на всіх етапах: від співбесіди та перевірок до підготовки. Шлях кандидата до служби має бути максимально швидким. Бойові підрозділи мають оперативніше отримувати необхідне поповнення.", – написав Корецький в телеграм-каналі в п'ятницю.

За його словами, рекрутинг іноземних добровольців до Сил оборони є одним із пріоритетів держави.

"Завдання – масштабувати цю роботу та залучати до українського війська більше людей, готових разом з українцями захищати нашу державу", – додав прем'єр.

Як повідомлялося, у липні Кабінет міністрів затвердив порядок логістичного супроводу іноземних добровольців – від в'їзду в Україну до укладення контракту на військову службу та зафіксувала суму оплати таких послуг у 300 тис. грн за одного добровольця.