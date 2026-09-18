Зеленський після зустрічі з Туском: ми готові ділитися з Польщею досвідом і відкриті до взаємовигідної співпраці

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час саміту С8 (Carpathian8, Карпатська ініціатива) провели двосторонню зустріч – говорили про важливість єдності, про взаємовигідну співпрацю та про те, як зупинити війну.

"Під час саміту С8, провели двосторонню зустріч із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Україна та Польща – сильні сусіди, друзі та партнери, і спільний ворог у нас один. Сьогодні передусім говорили про те, як важливо зберігати нашу єдність і разом працювати для того, щоб зупинити цю війну", – написав Зеленський у Телеграмі у п'ятницю.

Зеленський висловив вдячність Польщі за новий пакет допомоги. "Це важливий крок підтримки для нас, і ми його цінуємо", – наголосив український лідер.

За словами Зеленського, вони з Туском також говорили про подальший розвиток Карпатської ініціативи. "Про можливості, які він може дати для всіх країн нашого Карпатського макрорегіону. Звісно, ми готові ділитися з Польщею нашим досвідом і відкриті до взаємовигідної співпраці. Саме так треба будувати відносини між нашими державами й надалі", – наголосив президент України

Як повідомлялося раніше у цей день з посиланням на Туска, Польща підготувала нові значні пакети підтримки України. "Як зазначив пан президент (Зеленський – ІФ-У), Польща підготувала нові, досить значні пакети з підтримкою для України. Я поінформував пана президента про деталі, і це очевидний сигнал, що коли справа стосується поточної ситуації, ми є тісними друзями, близькими друзями, союзниками та партнерами", – сказав Туск на Carpathian8 у п'ятницю.

"І мені не треба нічого додавати до слів, наскільки це важливо як для України, так і для Польщі, для Європи забезпечити більш дієві антибалістичні ракетні системи. Це справжній крок вперед", – наголосив він.

Своєю чергою, Зеленський повідомив, що українська сторона готова поділитися з польськими партнерами технологіями у антибалістичній коаліції. "Ми створимо європейську антибалістичну систему. Я впевнений у цьому на 100%. Ми будемо обговорювати деталі із Дональдом (Туском – ІФ-У)", – повідомив президент.