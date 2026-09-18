Відомо вже про п'ятьох постраждалих внаслідок удару по центру Одеси – ОВА

Кількість постраждалих в Одесі через влучання ворожого безпілотника в адміністративну будівлю, що наразі охоплена пожежею, зросла до п'яти осіб, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Наразі відомо про п'ятьох постраждалих внаслідок удару по центру Одеси. У більшості постраждалих уламкові поранення. Всім надається необхідна медична допомога", – написав він у телеграм ву п'ятницю

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено фасад та скління адміністративної будівлі. Пожежа, що виникла, охопила кілька поверхів. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків.

Раніше повідомлялося про трьох постраждалих.