За рішенням суду НАБУ відкрило справу щодо екстренера ФК "Динамо", матеріали передано до поліції за підслідністю

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження стосовно депутата Київської міськради, екстренера футбольного клубу "Динамо" Олександра Шовковського на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду (ВАКС), справу за підслідністю передано до главку поліції Києва.

"У відповідь на запити медіа інформуємо щодо обставин реєстрації кримінального провадження стосовно депутата Київської міської ради, екстренера футбольного клубу "Динамо", – йдеться в повідомленні НАБУ в п'ятницю в телеграм-каналі.

В НАБУ зазначають, що 13 серпня 2026 року до Бюро надійшла ухвала слідчого судді ВАКС, якою він зобов'язав уповноважених осіб Бюро внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за повідомленням від 21.07.2026 щодо можливого вимагання грошових коштів в особливо великому розмірі в умовах воєнного стану.

"На виконання рішення суду того ж дня детективи Національного бюро внесли відповідні відомості до ЄРДР із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 189 КК України", – наголошується в повідомленні.

В Бюро пояснюють, що оскільки розслідування цього кримінального правопорушення не підслідне НАБУ, 25 серпня 2026 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виніс постанову про визначення підслідності за Головним управлінням Національної поліції у Києві.

Раніше ЗМІ повідомляли, що провадження в НАБУ відкрили за ухвалою ВАКС після заяви орендодавця, який звинуватив оточення депутата у вимаганні $250 тис. компенсації за ремонт. Сам Шовковський усі звинувачення відкинув, назвав ситуацію суто цивільно-правовим спором, а публікації – замовною інформкампанією з метою його дискредитації.