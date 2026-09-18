Троє людей постраждали через ворожий удар по Одесі – МВА

Троє людей постраждали через ворожу атаку на середмістя Одеси, один із поранених у важкому стані, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак

"Станом на цю хвилину відомо про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Одесу. Один із них – у важкому стані. Усіх постраждалих госпіталізовано, їм надають необхідну медичну допомогу", – написав Лисак у телеграм.

Раніше Лисак повідомляв про атаку ворога вдень, окупанти завдали удару по людному місцю в центрі Одеси, пошкоджено адмінбудівлю.