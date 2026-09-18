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Троє людей постраждали через ворожий удар по Одесі – МВА

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Троє людей постраждали через ворожий удар по Одесі – МВА
Фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089981179124

Троє людей постраждали через ворожу атаку на середмістя Одеси, один із поранених у важкому стані, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак

"Станом на цю хвилину відомо про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Одесу. Один із них – у важкому стані. Усіх постраждалих госпіталізовано, їм надають необхідну медичну допомогу", – написав Лисак у телеграм.

Раніше Лисак повідомляв про атаку ворога вдень, окупанти завдали удару по людному місцю в центрі Одеси, пошкоджено адмінбудівлю.

#постраждалі #одеса #атака
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