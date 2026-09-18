На Тернопільщині повідомлено про підозру сімейному лікарю та матері хлопчика, який помер через відсутність лікування

Матері та сімейному лікарю в Тернопільській області повідомлено про підозру у кримінальному провадженні щодо смерті малолітнього хлопчика, який, за даними слідства, тривалий час залишався без належного медичного нагляду, повідомляє Офіс генерального прокурора.

В повідомленні на сайті прокуратури в п'ятницю зазначається, що дитина народилася наприкінці травня 2021 року, а з липня 2021 року до березня 2023 року мати не зверталася по необхідну медичну допомогу та не приводила сина на профілактичні огляди попри наявні проблеми зі здоров'ям.

"Мати уклала декларацію із сімейним лікарем щодо медичного обслуговування дитини. Водночас, за даними слідства, лікар жодного разу особисто не оглянув хлопчика. Відомості до медичної документації він вносив дистанційно, лише зі слів батьків під час телефонних розмов", – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі наголошують, що через відсутність належного медичного нагляду генетичну патологію у дитини своєчасно не діагностували.

"Згодом хлопчик помер. За висновками слідства, своєчасне виявлення захворювання, належне лікування та медичний нагляд могли запобігти його смерті", – уточнюють у відомстві.

Керівник Кременецької окружної прокуратури повідомив 46-річній матері про підозру у злісному невиконанні встановлених законом обов'язків щодо догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 Кримінального кодексу України). Сімейному лікарю повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього (ч. 2 ст. 140 КК України).