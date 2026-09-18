Ще п'ятьох дітей із ТОТ Херсонщини повернули на підконтрольну Україні територію – ОВА

Ще п'ятьох дітей із тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули на підконтрольну Україні територію, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Це двоє хлопчиків та троє дівчаток віком від 3 до 15 років. Повернення відбулося в межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA за сприяння благодійної організації Save Ukraine", – написав він у Телеграмі у п'ятницю.

За словами Прокудіна, зараз діти перебувають у безпеці та проходять реінтеграцію в центрах "Надії та відновлення", де отримують необхідну допомогу.

За даними ОВА, з початку 2026 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути вже 185 дітей із тимчасово окупованої частини Херсонщини.