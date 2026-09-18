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Окупанти скинули вибухівку з дрона на територію лікарні в Херсоні, пошкоджено службовий транспорт

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Окупанти скинули вибухівку з дрона на територію лікарні в Херсоні, пошкоджено службовий транспорт
Фото: https://t.me/yaroslavshanko

Російські окупанти скинули вибухівку з дрона на територію лікарні в Херсоні, пошкодивши кілька одиниць службового транспорту, повідомляє очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Ворог продовжує цинічно бити по цивільній інфраструктурі в Херсоні", – написав Шанько в Телеграм у п'ятницю.

За його словами, після 14:00 російські окупанти скинули вибухівку з дрона на територію однієї з міських лікарень у Корабельному районі.

"Внаслідок цієї атаки пошкоджено кілька одиниць службового транспорту. Інформація про поранених не надходила", – зазначив очільник міськадміністрації.

#лікарня #херсон #атака
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