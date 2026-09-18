ВАКС стягнув у дохід держави необґрунтовані активи екскерівника окружної прокуратури в Харкові на понад 6,4 млн.грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) частково задовольнив позов прокурора САП, визнав необґрунтованими та стягнув у дохід держави активи на суму понад 6,4 млн грн, набуті колишнім керівником Слобідської окружної прокуратури в Харкові Ігорем Білодідом та його дружиною Оленою.

"Суд частково задовольнив позовні вимоги прокурора та визнав необґрунтованими такі активи: квартиру та 1/2 квартири у м. Харкові, автомобіль Lexus LX, 2016 р.в., частину автомобіля Mercedes Benz GLE 43 Amg, 2017 р.в. – і стягнув їх вартість на загальну суму 6 487 038 грн", – повідомляє САП.

Як повідомлялося раніше, САП подала позов до ВАКС, ґрунтуючись на матеріалах НАЗК, ДБР та доказах, самостійно зібраних прокурором відомства. Згідно з цими матеріалами, родина Білодіда протягом 2022-2024 рр. набула у власність дві квартири у Харкові, автомобілі Lexus LX (2016 р.в.), та Mercedes Benz GLE 43 Amg (2017 р.в.), а також грошові кошти. В той же час вартість цих активів перевищували законні доходи на 7,5 млн грн.