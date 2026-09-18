Японський Червоний Хрест ознайомився з результатами співпраці з УЧХ на Івано-Франківщині

Представники Японського Червоного Хреста ознайомилися з результатами співпраці з Українським Червоним Хрестом (УЧХ) в Івано-Франківській области.

"Делегація Японського Червоного Хреста та представники Національного комітету Українського Червоного Хреста здійснили робочий візит до Івано-Франківської області, щоб ознайомитися з реалізацією програми фізичної реабілітації та соціальної адаптації та результатами співпраці у регіоні", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

Під час візиту члени делегації ознайомилися з діяльністю мобільних реабілітаційних команд та особливостями надання реабілітаційних послуг у територіальних громадах.

Фахівці мобільних реабілітаційних команд УЧХ розповіли про досвід організації, особливості розвитку системи реабілітації в умовах повномасштабної війни.

Особливу увагу гості приділили роботі реабілітаційного простору, облаштованого на базі оздоровчого центру "Тепло Крилатої Душі", де мобільні команди надають комплексну підтримку ветеранам.

Співпраця з Японським Червоним Хрестом є важливим компонентом розвитку гуманітарних та реабілітаційних програм УЧХ на Івано-Франківщині. Завдяки підтримці партнерів вдається розширювати доступ населення до реабілітаційних послуг та надавати безоплатну допомогу людям, які через різні обставини не мають можливості отримати необхідну реабілітаційну підтримку у своїх громадах. Насамперед це стосується людей, які потребують відновлення після захворювань, травм, поранень або зазнали негативного впливу війни.