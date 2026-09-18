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На Вишгородщині чоловіку повідомили про підозру у замаху на вбивство двох людей, скоєному в липні – поліція

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На Вишгородщині чоловіку повідомили про підозру у замаху на вбивство двох людей, скоєному в липні – поліція
Фото: https://t.me/UA_National_Police/37380

Поліція Київської області повідомила про підозру 51-річному жителю столиці у замаху на умисне вбивство чоловіка та жінки, яких у липні поблизу села Ровжі Вишгородського району було поранено внаслідок пострілу з автомобіля.

"Слідством встановлено, що 27 липня цього року чоловік та жінка перебували неподалік мисливського господарства, як у цей час до них наблизився автомобіль. Раптово невідома особа здійснила з транспортного засобу постріл у їх бік, після чого автівка поїхала у невідомому напрямку", – зазначається в повідомленні у п'ятницю.

Унаслідок стрілянини чоловік отримав кульове поранення черевної порожнини, а жінка – вогнепальне поранення ноги.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного, яким виявився 51-річний житель столиці, та затримали його в процесуальному порядку; під час обшуків у нього вилучили зброю, боєприпаси та пристрій для безшумної стрільби.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

#замах #київська #підозра
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