Корецький анонсував аналіз системи держуправління, скорочення кількості працівників ЦОВВ і заступників міністрів

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький анонсував аналіз системи державного управління, скорочення кількості працівників центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) і кількості заступників міністрів.

"Державний апарат в умовах війни має працювати швидше й ефективніше. Уряд визначив конкретні кроки для вдосконалення системи державного управління. Буде проведено комплексний аналіз системи державного управління – де є дублювання функцій, зайві процеси та резерви для оптимізації. Окремий напрям – цифровізація. Проаналізуємо цифрове врядування та автоматизацію внутрішніх процесів у центральних органах виконавчої влади. Держава не повинна витрачати час і ресурси на процеси, які можна зробити швидшими та простішими за допомогою цифрових інструментів", – написав Корецький в телеграм-каналі в п'ятницю.

За словами прем'єра, прийнято рішення переглянути чисельність працівників ЦОВВ і скоротити зайві вакантні посади.

Також буде переглянуто кількість заступників міністрів та заступників керівників ЦОВВ.

"Після детального аналізу буде визначено об'єктивну потребу в чисельності працівників відповідно до реального обсягу завдань і функцій держави", – додав він.

Корецький розповів, що окремий фокус – освіта та професійний розвиток у державному управлінні. Зокрема, будуть змінені підходи до професійного навчання державних службовців відповідно до сучасних потреб держави.

"Відповідальність за реалізацію цих заходів лежить на відповідних міністерствах та центральних органах виконавчої влади. Керівники отримали відповідні доручення. Координацію та контроль за виконанням доручень буде здійснювати державний секретар Кабінету міністрів Костянтин Мар'євич", – написав прем'єр.