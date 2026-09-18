В Слов'янську внаслідок російських ударів поранено 8 людей – ОВА

Щонайменше вісім людей поранено внаслідок ударів по Слов'янську в п'ятницю, 18 вересня, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Протягом дня росіяни скинули на місто дві авіабомби. Поранення отримали вісім людей від 22 до 58 років. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, внаслідок ударів пошкоджено приватний будинок, кав'ярню, п'ять крамниць і чотири автівки.

"На місці працюють всі відповідальні служби. Остаточні наслідки обстрілів встановлюємо", – резюмував очільник ОВА.