В Офісі генпрокурора заявляють про намір провести аудит всіх призначень без конкурсів і перевірок

Зміни у керівництві Офісу генпрокурора не впливають на безперервність роботи, керівникам на місцях доручено утриматись від призначень за спрощеною процедурою, також буде проведено аудит всіх таких призначень за останній рік, запевняють у відомстві.

В повідомленні на сайті Офісу генпрокурора у п'ятницю зазначається, що в.о. генерального прокурора Антон Ковальський провів нараду з керівниками структурних підрозділів відомства та обласних прокуратур, на який визначилася із першочерговими кроками в роботі органів прокуратури.

"Окремо наголошено, що зміни в керівництві не впливають на безперервність роботи органів прокуратури. Офіс Генерального прокурора та регіональні прокуратури продовжують виконувати свої повноваження у повному обсязі, а всі визначені завдання мають здійснюватися у звичайному робочому режимі", – зазначається в повідомленні.

"Моє завдання зараз – забезпечити чітку організацію роботи системи та контроль за її результативністю… Через дії окремих працівників постраждав авторитет всього органу, і це не завжди справедливо. Тому наше завдання продовжувати чесно та професійно виконувати свою роботу та відновлювати авторитет прокуратури", – наводяться в повідомленні слова Ковальського.

Згідно з повідомленням, одне з перших рішень, озвучених на нараді, стосується кадрової роботи.

"Доручено керівникам утриматись від прийняття рішень щодо призначення прокурорів відповідно до перехідних положень Закону України "Про прокуратуру". Одночасно буде проведено аудит усіх призначень, здійснених на цій підставі протягом останнього року", – інформують в Офісі генпрокурора.

В прокуратурі також запевняють, що пріоритетні напрями роботи органів прокуратури залишаються незмінними.