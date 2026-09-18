Садовий заявив про виявлення пристрою, схожого на прослуховуючий, у службовому автомобілі

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив про виявлення у службовому автомобілі пристрою, схожого на прослуховуючий, та повідомив про знахідку правоохоронним органам.

"Знову знайшли пристрій, схожий на прослуховуючий. Цього разу у службовому автомобілі", – написав Садовий у дописі, поширеному в його Телеграм-каналі у п'ятницю.

За його словами, пристрій виявили після того, як протягом останнього місяця двічі повністю розряджався акумулятор автомобіля, а також після того, як почала стукати стійка. Після її розбирання, за словами Садового, і було виявлено пристрій.

"Що з тим робить? Я навіть не маю гадки, хто це міг сюди поставити. Але якщо це зроблено офіційно, за рішенням суду, нашими органами, окей, будь ласка, прийдіть, заберіть", – сказав Садовий у відео, поширеному на його сторінці.

Садовий повідомив, що має намір поінформувати про знахідку керівників відповідних служб.

"До речі, це ж якраз рік тому назад в кабінеті ми виявили прослуховуючий пристрій, звернулися тоді в правоохоронні органи, там отримали листи, але конкретно відповіді що і як – не було", – зазначив міський голова.

Він також наголосив, що не заперечує проти встановлення таких пристроїв, якщо це здійснюється законно: "Це моя робота. Якщо це все законно, будь ласка, поставте".

Як повідомлялося, у вересні 2025 року Садовий повідомив, що виявив прослуховуючий пристрій у своєму робочому кабінеті. За його словами, у звичайний зарядний блок радіотелефону "криво припаяли" сім-карту, карту пам'яті та мікрофон. Після цього слідчі Служби безпеки України розпочали кримінальне провадження за цим фактом.