Міноборони започаткувало формат регулярних зустрічей з родинами зниклих безвісти військових

Міністерство оборони України започаткувало регулярний формат зустрічей із координаторами родин загиблих, зниклих безвісти та військовополонених військовослужбовців.

"Мета такого формату – підтримувати прямий діалог з родинами для збору проблематики та напрацювання рішень", – повідомляє пресслужба міністерства.

Перша зустріч заступниці Міністра оборони України Любові Галан відбулась з координаторами родин Сухопутних військ ЗСУ. На наступних етапах послідовно залучатимуться родини військовослужбовців інших родів та видів військ.

На зустрічі з координаторами родин загиблих, зниклих безвісти та військовополонених військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ обговорили встановлення обставин зникнення безвісти, відбір і зберігання біологічних зразків, пошук зниклих безвісти військовослужбовців, зміну статусу військовослужбовця у полоні, особисте розпорядження військовослужбовця, роботу військово-лікарських комісій, повернення особистих речей, соціальний супровід родин, грошове забезпечення, ОГД та інші соціальні виплати, а також нагородження родин загиблих військовослужбовців.

Координатори також порушили питання тривалого опрацювання документів, відсутності зрозумілих алгоритмів дій та необхідності повторно звертатися до різних органів для отримання інформації.

Питання, які потребують рішень інших державних органів, Міноборони розглядатиме у співпраці з ними в межах своїх повноважень.