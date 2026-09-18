Вигівський: підрозділи МВС за час війни здобули унікальні навички, якими готові ділитися із чеськими колегами

Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський обговорив зі своїм чеським колегою напрями співробітництва між відомствами і запевнив у готовності українських підрозділів МВС ділитися здобутими за час війни унікальними навичками.

"Провів онлайн-зустріч із Міністром внутрішніх справ Чеської Республіки Любоміром Метнаром. Насамперед розповів пану Міністру про цілодобовий терор росії українських міст та громад – знищення цивільної інфраструктури, атаки на системи життєзабезпечення міст, ураження продовольчих складів та АЗС", – написав Вигівський в телеграм-каналі в п'ятницю.

Він висловив вдячність чеському колезі за слова підтримки українському народові, розуміння ситуації в Україні та пропозиції допомоги підрозділам системи МВС.

"Співпраця між міністерствами внутрішніх справ України та Чеської Республіки в межах двосторонньої міжурядової угоди 2024 року має багато напрямів, зокрема протидія транскордонній злочинності, незаконній міграції, кіберзлочинності", – зазначив міністр.

Він додав, що окремо обговорили обмін досвідом між нашими фахівцями. "За час війни українські підрозділи здобули унікальні навички, якими ми готові ділитися з чеськими колегами", – наголосив Вигівський.

Також він зауважив, що МВС України високо цінує підтримку Чеської Республіки та МВС Чехії упродовж повномасштабної війни.

"Посилюємо співпрацю", – резюмував глава МВС України.