Польща підготувала нові значні пакети підтримки України – прем'єр

Польща підготувала нові значні пакети підтримки України, повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Як зазначив пан президент (Зеленський – ІФ-У), Польща підготувала нові, досить значні пакети з підтримкою для України. Я поінформував пана президента про деталі, і це очевидний сигнал, що коли справа стосується поточної ситуації, ми є тісними друзями, близькими друзями, союзниками та партнерами", – сказав Туск на CARPATHIAN 8 SUMMIT у п'ятницю.

"І мені не треба нічого додавати до слів, наскільки це важливо як для України, так і для Польщі, для Європи, забезпечити більш дієві антибалістичні ракетні системи. Це справжній крок вперед", – наголосив він.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський зазначив, що українська сторона готова поділитися з польськими партнерами технологіями у антибалістичній коаліції.

"Ми створимо європейську антибалістичну систему. Я впевнений у цьому на 100%. Ми будемо обговорювати деталі із Дональдом (Туском – ІФ-У)", – повідомив президент.