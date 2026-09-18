Фігурант справи "Феміда" Столар заявляє про незаконні дії банків, що блокують внесення коштів на заставу

Народний депутат України, бізнесмен Вадим Столар – фігурант операції "Феміда" про корупційні схеми заявляє про незаконні дії банківських установ, які відмовляють у переказі його власних коштів та коштів сім'ї у сумі 300 млн грн на рахунок Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у якості застави. Втім, запевняє, що разом із адвокатами вирішує цю проблему, про що поінформовано і слідство.

"Ми з моїми адвокатами свідомо вирішили не оскаржувати рішення суду першої інстанції, оскільки впевнені у власній правовій позиції та тому вважаємо за можливе та готові внести заставу у визначеному судом розмірі", – написав Столар в телеграм-каналі в п'ятницю.

Втім, як наголосив він, банки відмовляють у переказі коштів. "Ми зіткнулися з незаконними діями банківських установ, які полягають у абсолютно безпідставних відмовах у переказі моїх власних коштів та коштів моєї сім'ї на казначейський рахунок ВАКС", – наголосив він.

Столар додав, що на даний час він із адвокатами намагається вирішити цю проблему у правовому полі, сторона обвинувачення про це повідомлена.

"Крім того, звернулись з відповідними скаргами до Національного банку України", – зазначив він.

"Хочу наголосити, що я не переховуюся і послідовно виконую покладені на мене зобов'язання", – запевнив Столар.

Як повідомлялось, 19 серпня НАБУ та САП оприлюднили відео стосовно спецоперації під назвою "Форест Гамп": викрито та повідомлено про підозри особам, які легалізували 150 млн грн для сплати застави фігуранту справи "Мідас". До складу групи входили, серед інших, заступник керівника Офісу президента України, колишній народний депутат.

20 серпня НАБУ та САП оприлюднили друге відео щодо корупції тих самих топпосадовців під назвою "Феміда" – про викриття фактів незаконного заволодіння нерухомістю та активами підприємств шляхом підробки документів.

У справі "Феміда" про незаконне заволодіння нерухомістю Столару заочно повідомлено про підозру. Йому інкримінується ті самі статті кримінальних правопорушень, що й іншим фігурантам корупційної схеми, окрім епізоду легалізації коштів для внесення застави підозрюваному у справі "Мідас" (ст. 209 КК).

11 вересня ВАКС обрав Столару запобіжний захід у вигляді застави в 300 млн грн. В той же день Столар заявив про своє повернення в Україну за викликом суду.