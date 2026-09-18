РФ двічі за годину вдарила по одному району Слов'янська, п'ятьох людей поранено – МВА

Російські війська у п'ятницю двічі з різницею в годину завдали ударів по одному району Слов'янська Донецької області, внаслідок чого, за попередніми даними, поранено п'ятеро людей, повідомив очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

"На даний час відомо про п'ятьох поранених. Усім надається медична допомога", – написав Лях у Facebook.

Зокрема внаслідок ударів також пошкоджено багатоповерхові будинки, магазин, відділення "Нової пошти", адміністративну будівлю та павільйони ринку "Привокзальний".