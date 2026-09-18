Зеленський: дві компанії успішно випробували перехоплювачі реактивних дронів

Дві компанії успішно пройшли бойові випробування перехоплювачів реактивних російських дронів, зараз необхідно знайти формат пришвидшення і масштабування виробництва, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"В принципі, ми намагаємося не йти в деталі поки щодо перехоплювачів проти швидкісних шахедів, але тим не менш дві кампанії успішно пройшли випробування бойові, і було знищено ворожі шахеди, достатньо на високій швидкості вони йшли. Це великий позитив, скажу вам чесно, але ми хочемо побачити всі випробування і подивитись формат, як це можна максимально пришвидшити і зробити масове виробництво", – сказав Зеленський на CARPATHIAN 8 SUMMIT у п'ятницю.

Президент нагадав, що 67 компаній працюють над перехоплювачами реактивних дронів, вже підписуються контракти.

"Я думаю, що в нас буде успіх. Ці два приклади вже дають оптимізм, якийсь позитив і віру. Але до віри, до оптимізму і до всього цього ще потрібно гроші. Будемо займатися цим питанням, займаємось", – зазначив він.

Глава держави повідомив, що найближчим часом зустрінеться з президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн, зокрема, українська сторона готує пропозиції щодо подолання дефіциту фінансування.

"Але, тим не менш, ми знайдемо всі виходи, я вже це знаю, деякі речі вже домовлені і будемо виробляти швидкісні переховлювачі масово", – резюмував Зеленський.