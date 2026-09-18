Через загрозу російських ударів пункти пропуску призупинятимуть роботу під час тривог – ДПСУ

Через загрозу російських ударів роботу пунктів пропуску в районах, де оголошено повітряну тривогу, призупиняють, щоб не допустити скупчення людей та можливих втрат серед них, повідомив речник Державної прикордонної служби (ДПСУ) Андрій Демченко.

За його словами, під час атак на західні області України російські війська завдають ударів також по прикордонних районах у безпосередній близькості до державного кордону та пунктів пропуску.

"Почавши бити безпосередньо по пунктам пропуску на Одещині, бачимо, що ворог під час атаки на західній області також, фактично, б'є і по прикордонню в безпосередній близькості до лінії кордону, до пунктів пропуску", – сказав Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини" у п'ятницю.

Як приклад він навів ситуацію на напрямку пункту пропуску "Ягодин", де було атаковано АЗС на шляху до пункту пропуску та залізничну інфраструктуру за кілька кілометрів від нього.

"Це й за кілька кілометрів по залізничній інфраструктурі. Вчора також відбувся удар по напрямку кордону, але, знову ж таки, за кілька кілометрів відбулося влучання "шахеда", – зазначив речник.

Демченко пояснив, що у разі повітряної тривоги пропускні операції в пунктах пропуску призупиняють у районах, де існує загроза російських ударів: "Алгоритм дій під час тривог і під час такої загрози – це призупинення пропускних операцій в пунктах пропуску, в районах, де може відбуватися повітряна тривога через дії Росії".

За його словами, такі заходи мають також запобігти скупченню людей у пунктах пропуску та можливим втратам у разі безпосереднього удару по об'єкту.

"Аби не допустити скуплення людей, не допустити загиблі чи поранення людей, якщо противник безпосередньо ударить по пункту пропуску", – додав Демченко.

Джерело: https://www.youtube.com/live/1pDYPo4GvFE?si=IMWp5txIn_-GtYHH