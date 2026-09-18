Українців очікують теплі вихідні, на півночі та заході можливий короткочасний дощ

В суботу, 19 вересня, у північних, вночі і в більшості західних, Вінницькій, вдень і в більшості центральних областей місцями очікується короткочасний дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території без опадів. У західних областях вночі та вранці туман.

Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, на крайньому заході та сході країни 6-11°. Вдень 21-26°, у західних та північних областях 18-23°.

У Києві в ніч на суботу без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вітер західний 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 21-23°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 19 вересня в Києві була зафіксована у 2015 році і склала 31,8° тепла, найнижча вночі – 0,4° тепла 1894 році.

В неділю, 20 вересня, в Україні без опадів. На північному сході країни вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, на півдні та сході країни до 19°. Вдень 21-26°.

У Києві у неділю без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.