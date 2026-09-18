Речник ДПСУ: З кінця минулого тижня фіксується висока активність ретрансляторів у Білорусі

Україна з кінця минулого тижня фіксує високу активність ретрансляторів на території Білорусі, які підживлюють сигнал для російських дронів, що спрямовуються по західних областях України, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, робота цих ретрансляторів дає змогу російській стороні спрямовувати дрони на західні області України.

"Фактично, з кінця минулого тижня ми фіксуємо, що ця робота включення ретрансляторів, які підживлювали сигнал для російських дронів, і які ворог направляє на західні наші області…, то ця активність з кінця минулого тижня, їхні роботи досить високі, що й дозволяє, власне, Росії бити по нашим західним областям за допомогою цих засобів", – сказав Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини" у п'ятницю.

Він зазначив, що така підтримка з боку Білорусі триває попри заяви Олександра Лукашенка про небажання війни та необхідність встановлення миру.

"Фактично Білорусь допомагає Росії вбивати українців і бити по нашій території, по нашій інфраструктурі", – сказав речник.

Джерело: https://www.youtube.com/live/1pDYPo4GvFE?si=NU8hIE78JLJwDDw3