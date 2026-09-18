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Учасники Карпатського саміту погодили декларацію про взаємодію – Зеленський

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Учасники Карпатського саміту погодили декларацію про взаємодію – Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Учасники Карпатського саміту погодили спільну декларацію про взаємодію в межах нового формату Карпатської вісімки, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні є відповідний наш спільний документ, який підтверджує готовність працювати саме так, як ми в такій зустрічі погодили декларацію", – сказав Зеленський на CARPATHIAN 8 SUMMIT у п'ятницю.

За його словами, новий формат Карпатського макрорегіону може доповнити вже наявні європейські формати взаємодії на рівні макрорегіонів, зокрема Дунайський та Балтійський.

"Є робота в рамках, зокрема Дунайського макрорегіону, Балтійського макрорегіону, і цим можна реально доповнити роботу в рамках нового формату Карпатського макрорегіону, який поєднує усіх нас, Румунію, Польщу, поєднує наших сусідів тут, Чехію, Словаччину, Угорщину, а також Сербію та Австрію", – зазначив президент.

#карпати #зеленський #декларація #карпатська_вісімка
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