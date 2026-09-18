Сибіга: ICAO довела до відома всіх держав-членів позицію України щодо ризиків польотів у РФ

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) офіційно відповіла на лист України та довела до відома всіх держав-членів чітку позицію щодо ризиків продовження польотів у повітряному просторі Росії, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Ми вдячні за те, що наш заклик було отримано та доведено до відома всіх держав-членів чітку позицію щодо ризиків продовження польотів у повітряному просторі Росії", – написав Сибіга в соціальній мережі Х у п'ятницю.

За його словами, Україна як держава-член підтверджує свою відданість захисту цивільної авіації: "Більше того, від початку повномасштабного вторгнення Росії саме цим і займаються наші Сили оборони, перехоплюючи російські безпілотники та ракети. Цей смертоносний метал загрожує життям наших людей, а також повітряному простору сусідніх країн, тепер виходячи далеко за межі України та регулярно порушуючи повітряний рух країн НАТО".

Сибіга наголосив, що Україна сповнена рішучості зберігати мир як у повітрі, так і в усіх інших сферах. Водночас, за його словами, Росія не налаштована на це.

"Вона навмисно тероризує повітряний простір і цивільне населення України та інших країн регулярними ракетними обстрілами та інцидентами з безпілотниками", – написав він.

Міністр також наголосив, що захист цивільної авіації та забезпечення безпеки повітряного простору мають залишатися спільною відповідальністю: "Міжнародні авіакомпанії, страховики та інші авіаційні компанії повинні серйозно ставитися до цих загроз і діяти відповідно, припинивши діяльність у Росії".

Як повідомлялося, на початку вересня Україна офіційно повідомила Міжнародну організацію цивільної авіації (ІСАО), що російський повітряний простір є небезпечним для цивільної авіації через посилення військової активності.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна попереджує кожну авіакомпанію, яка використовує повітряний простір Росії, а також усіх, хто користується ключовими російськими аеропортами про те, що небо РФ стає повністю небезпечним, водночас Україна не загрожує цивільний авіації.

Він наголосив, що наслідки російської ескалації будуть у небі РФ, "яке вже є і буде більше простором для наших дронів, наших ракет, які активно і справедливо діють у відповідь на російську війну".

Згодом Міжнародна організація цивільної авіації (ІСАО) закликала держави-члени посилити заходи в захисту цивільних повітряних суден від усіх ризиків, що виникають у зонах конфліктів, на тлі зростання загроз для цивільної авіації з боку сучасних військових технологій.