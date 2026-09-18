СБУ та Нацполіція викрили ще 6 схем ухилення від мобілізації, зокрема через мережу фіктивних ІТ-компаній

Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували шість нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України: затримано 11 організаторів оборудок, які за суми до $25 тис. сприяли військовозобов'язаним в уникненні призову через підроблені документи або нелегальне переправлення за кордон.

"Так, у Києві кіберфахівці СБУ викрили організаторку масштабної схеми незаконного "бронювання" потенційних призовників через мережу фіктивних ІТ-компаній, що діяли по всій Україні", – повідомляє СБУ в телеграм-каналі в п'ятницю.

За матеріалами слідства, зловмисниця разом зі спільниками працевлаштовувала ухилянтів на фейкові підприємства з подальшим оформленням їм "відстрочки" від призову.

Крім того, на Львівщині військова контррозвідка Служби безпеки викрила начальника одного з районних ТЦК, який за хабарі вносив недостовірні відомості про ухилянтів до системи "Оберіг".

"Встановлено, що посадовець за допомогою власного електронного підпису засвідчував у реєстрі військовозобов'язаних неправдиві дані про нібито проходження ними військової служби. Задокументовано внесення фігурантом сфальсифікованих відомостей стосовно 80 потенційних призовників", – зазначається в повідомленні.

За даними СБУ, також у Львівській області затримано двох місцевих жителів, які організували канал незаконного виїзду чоловіків призовного віку до ЄС.

Вартість "трансферу", як уточнюють в українській спецслужбі, становила від $14 до $25 тис.

На Одещині, згідно з повідомленням, контррозвідники СБУ викрили місцевого ділка, який сприяв ухилянтам в уникненні мобілізації на підставі підроблених медвисновків.

Крім цього, у Тернопільській області військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки заблокували протиправну діяльність голови місцевої лікарсько-консультативної комісії та чотирьох її спільників.

"Фігуранти виготовляли підроблені медвисновки родичам військовозобов'язаних про нібито наявність у них тяжких захворювань та потребу у постійному догляді.", – йдеться в повідомленні.

На Хмельниччині затримано ділка, який за EUR15 тис. переправляв військовозобов'язаних до сусідньої країни Євросоюзу.

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до скоєних злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України.