Польща та Румунія заявили про підтримку України та важливість Карпатського формату

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і президент Румунії Нікушор Дан заявили про підтримку України та важливість розвитку співпраці між країнами Карпатського регіону в межах нового формату C8.

"Перебуваючи в Україні, я хочу ще раз висловити свою солідарність з українським народом за його героїчний опір російській агресії. І хочу зазначити, що Румунія продовжуватиме підтримувати Україну у цій війні", – сказав Дан на CARPATHIAN 8 SUMMIT у п'ятницю.

За його словами, новий формат може сприяти розвитку взаємозв'язків між країнами у сфері економіки, дорожньої інфраструктури та енергетики, а також співпраці в туризмі та обороні.

Дан також відзначив досвід Румунії у сфері ядерної енергетики та важливість бізнес-форуму, який проходить у межах саміту, для встановлення зв'язків між економіками країн регіону.

Туск зі свого боку теж заявив про подальшу підтримку України.

"Я завжди підтримуватиму Україну у вашій боротьбі проти агресії. Через те, що я переконаний, глибоко переконаний, що ваш суверенітет, ваша безпека також означає суверенітет та безпеку для Польщі", – сказав він.

Прем'єр Польщі зазначив, що Карпатський формат може допомогти Україні на шляху до Європейського Союзу.

"Карпатський формат може справді допомогти на вашому шляху до Європейського Союзу, і наш польський досвід тут цілком чинний", – сказав він.

Водночас Туск наголосив на необхідності обговорювати складні питання між Україною та Польщею, зокрема пов'язані з історичним минулим.